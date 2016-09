Jamie Oliver haalt uit naar Britse premier

ANP Jamie Oliver haalt uit naar Britse premier

LONDEN - Jamie Oliver heeft maandag flink uitgehaald naar de Britse premier Theresa May. Dat meldt het Britse dagblad The Mirror.

Door ANP - 13-9-2016, 4:00 (Update 13-9-2016, 4:00)

De chefkok is zwaar teleurgesteld dat premier May geen paal en perk stelt aan reclames voor junkfood en een verbod op het verkopen van snoepgoed bij de kassa in supermarkten. "Een vreselijke misser van Theresa May. Onvergeeflijk. Ze heeft alle kinderen, alle ouders, iedereen in de steek gelaten", aldus een woeste Jamie.

De 41-jarige Jamie is wel blij dat de regering van May frisdranken zwaarder gaat belasten om consumenten te ontmoedigen de zoete drankjes te drinken. "Maar buiten dat is er niks. Hetzelfde gelul wat al 20 jaar niet werkt", zei Jamie. De kok zet zich met The Food Revolution in om gezond eten voor iedereen, met name kinderen, toegankelijk te maken.

Jamie liet weten dat hij een eventuele uitnodiging van de Britse premier niet zal afslaan: "Lijkt me prima met haar af te spreken maar ik weet niet of zij dat ziet zitten want ik heb niets aardigs te zeggen. Niets!".