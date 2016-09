Glenn Close in nieuwe Agatha Christie-film

LONDEN - Glenn Close, Gillian Anderson en Terence Stamp gaan de hoofdrollen spelen in de verfilming van het boek Crooked House van Agatha Christie. Ook Christina Hendricks, Stefanie Martini en Max Irons hebben een rol bemachtigd.

Door ANP - 13-9-2016, 20:09 (Update 13-9-2016, 20:09)

Het is een van de slechts vijf boeken van Agatha Christie die nog nooit tot film of tv-serie zijn bewerkt. Crooked House, dat in de Nederlandse vertaling Het krommme huis heet, speelt zich af in Londen in 1947 en vertelt over een ingewikkelde zaak waar een privédetective zich op werpt. Een gefortuneerde oude Griek wordt vermoord en al zijn familieleden en huisgenoten hebben een motief voor de gruwelijke daad.

De bewerking is geschreven door scenaristen die eerder verantwoordelijk waren voor Downton Abbey en Gosford Park, zo meldt Deadline. De opnames vinden de komende weken plaats in en om Londen. Het is nog niet bekend wanneer Crooked House in de bioscopen te zien is.