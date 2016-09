Bella Hadid valt op catwalk

NEW YORK - Vallen tijdens een modeshow is voor modellen een nachtmerrie. Het overkwam Bella Hadid woensdag op de catwalk tijdens een show van modehuis Michael Kors in New York.

Door ANP - 14-9-2016, 19:46 (Update 14-9-2016, 19:46)

Het 19-jarige zusje van Gigi Hadid viel voorover op haar knieën. Maar ze slaagde erin weer op te krabbelen en de show af te maken met de andere modellen, onder wie Kendall Jenner.

Op de website van E! News staan foto's van het incident. E! weet ook dat de actrice Emily Blunt en Sienna Miller in het publiek zaten.

Bella is de dochter van de Nederlandse realityster Yolanda Hadid.