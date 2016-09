Lil' Kleine biedt kermis geen compensatie

AMSTERDAM - Lil' Kleine komt de organisatie van de kermis in het Limburge Meijel niet tegemoet met een compensatie voor het afgekapte optreden van vorige week maandag. Dit heeft zijn advocaat per brief laten weten.

De rapper trad nog geen drie minuten op en vertrok nadat een paar bezoekers bier richting het podium gooiden. Organisator Ronald van Tilborg laat het er niet bij zitten en overweegt nu een gang naar de rechter, vertelde hij in RTL Boulevard.

Van Tilborg toonde met beelden aan dat Lil' Kleine slechts drie druppels bier op zijn T-shirt kreeg. ''Dat was voor hem reden om het podium direct te verlaten'', aldus de Limburgse ondernemer. Hij wil zijn centen terug. ''Ik had wel verwacht dat er een oplossing geboden zou worden. Na het contact krijg ik alleen van zijn advocaat een brief. Nul komma nul compensatie en geen excuses voor de organisatie en onze bezoekers'', vat Van Tilborg de inhoud van de brief samen.

Het mislukte optreden van de rapper kostte de organisatie 4000 euro. ''Daarvoor moet je leveren. En als er echt een bierdouche komt, ben je gerechtigd van het podium af te gaan, maar dat was in deze situatie absoluut niet het geval." Hij had speciaal hekken op het podium geplaatst om de rapper een bierdouche te besparen.