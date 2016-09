Anna Nooshin moet hoogtepunt nog bereiken

ROTTERDAM - Ze is een van de bekendste vloggers van Nederland en duikt steeds vaker op in televisieprogramma’s, maar Anna Nooshin heeft nog genoeg dromen. Wat haar betreft heeft ze haar top nog niet bereikt, zegt ze donderdag in het AD.

Door ANP - 15-9-2016, 7:45 (Update 15-9-2016, 7:45)

“Ik ben een onwijze dromer. Ik denk dat het leven zonder dromen saai zou zijn”, zegt Anna. Dankzij haar mode- en lifestyleblog NSMBL.nl heeft ze duizenden volgers op social media, in RTL Boulevard schuift ze geregeld aan als deskundige, in Holland’s Next Top Model is ze een van de juryleden en in Expeditie Robinson probeert ze dit seizoen als langste stand te houden op een onbewoond eiland.

“Mensen zeggen nu: je bent ineens overal! Volgens mij is dat niet zo, maar ik ben misschien op de radar gekomen van mensen die mij niet kenden.”

Als het aan Anna ligt, hoort Nederland de komende jaren nog veel meer van haar. “Ik droom van een eigen cosmeticalijn, een merchandiselijn en ik wil programma’s produceren. Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn.”