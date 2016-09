Van der Heijden: Film raakt de kern van Tonio

ANP Van der Heijden: Film raakt de kern van Tonio

AMSTERDAM - Schrijver A.F.Th. van der Heijden is opgelucht. Want de vertaling van zijn persoonlijke boek Tonio naar het witte doek is zeer goed geslaagd, oordeelt hij na een eerste viewing. De auteur en zijn vrouw kregen onlangs een privévertoning in het bijzijn van regisseur Paula van der Oest.

Door ANP - 15-9-2016, 8:14 (Update 15-9-2016, 8:14)

"De intensiteit van het papier is naar het filmdoek overgebracht", aldus Van der Heijden. In de veelgeprezen roman beschrijft hij het moeilijke rouwproces van hem en zijn vrouw na het verlies van hun enige zoon Tonio. De jongen overleed op 21-jarige leeftijd door een auto-ongeluk. "Ik ben er in de loop der jaren beter aan gewend geraakt om er over te praten. Als iemand mij iets vraagt over Tonio, geef ik antwoord.”

Toen producent NL Film en Van der Oest vroegen of zij een filmbewerking van het boek mochten maken, was er enige aarzeling. "Het is niet zomaar een verhaal dat je graag uit handen geeft om te laten verfilmen", legt Van der Heijden uit. "Zolang je zelf een verhaal schrijft, heb je de teugels in handen. Het is bij een film afwachten wat een regisseur ermee doet. Ik wilde niet dat de figuur Tonio verminkt zou worden."

Gespletenheid

Maar de schrijver had groot vertrouwen in Van der Oest. "Zij is een goede regisseur. En een film draagt bij aan het doel dat ik met het boek had, namelijk Tonio langer levend houden." Het kijken van de film was een emotionele ervaring. "Je kijkt naar Pierre Bokma die jouw verhaal vertelt. En je kijkt naar een jongen die keelknijpend op onze Tonio lijkt. Maar tegelijkertijd merk je ook dat je de esthetiek van de film, de acteerprestaties en de opbouw van het verhaal enorm kan waarderen. Het was een vreemd soort gespletenheid die ik voelde tijdens het kijken."

De auteur was heel blij met de privé-screening. "Ik zag al helemaal voor me hoe het op de première zou gaan", bekent hij. "Dat ik bij de eerste beelden in snikken zou uitbarsten en de zaal zou moeten verlaten. Dat had me heel pijnlijk geleken. We zaten nu samen, met verder lege stoelen om ons heen, en konden onze emoties de vrije loop laten zonder rekening te hoeven houden met andere mensen." Nadat Van der Heijden en zijn vrouw toestemming voor de verfilming hadden gegeven, hebben ze zich niet meer met het project bemoeid. "Ik weet uit ervaring dat een film een heel ander kunstwerk is dan een roman", legt de schrijver uit. "En zeker een lijvige roman van honderden pagina's. Een regisseur maakt andere keuzes, schrapt bepaalde aspecten. Het gaat om de kern van het boek - die hebben Paula van der Oest en haar acteurs heel knap weten te treffen."

Nominatie

Tonio is dit jaar de Nederlandse inzending voor de Oscars; volgens internationale vakbladen maakt de film een serieuze kans op een nominatie. Van der Heijden vindt het zeer eervol dat het verhaal van zijn zoon nu buitenlandse aandacht krijgt. "We wilden de wereld kennis laten maken met Tonio", stelt Van der Heijden. "Ik heb dat gedaan in woorden, omdat de vorm is waar ik mij in kan uiten. Het is heel mooi dat de film nu ook helpt om meer mensen bekend te maken met zijn verhaal en zijn leven."

Tonio draait in de week van 22 september al in een beperkt aantal bioscopen. Vanaf half oktober is de film in heel Nederland te zien.