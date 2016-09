Miljuschka wil Martha Stewart achterna

ROTTERDAM - Miljuschka Witzenhausen wil graag in de voetsporen van Martha Stewart treden. De voormalig TMF-presentatrice die in het RTL-programma Ja, ik wil… een taart optreedt als bakexpert droomt van een eigen programma dat draait om het bakken van taarten. Dat doet Miljuschka uit de doeken in het AD.

“Het is een stil verlangen van me om ooit eenzelfde soort programma te maken als dat van Martha Stewart, die alleen maar taarten bakt”, zegt Miljuschka over de Amerikaanse lifestylegoeroe. “Dat lijkt me fantastisch.”

Voor programma’s die niets met koken te maken hebben, hoeven zenders niet meer aan te kloppen bij Miljuschka. “Ik zou niet eens meer ‘gewone’ tv-programma’s willen presenteren. Als het niets met eten te maken heeft, heeft het niet mijn interesse.”

De liefde voor taarten kreeg Miljuschka met de paplepel ingegoten. Haar moeder had een tijdje ‘een taartenbusiness’. “Dus zo lang ik me kan herinneren, sta ik in de zoetigheid.” Dat ze zich nog geregeld moet bewijzen als culinair deskundige, snapt Miljuschka best. “Als Pamela Anderson opeens dierenarts wordt, dan denk ik ook: what’s going on? Als mensen verder kijken dan hun neus lang is, zien ze wel dat het echt is.”