Bartho: Robinson makkelijker voor ouderen

AMSTERDAM - Bartho Braat is de oudste deelnemer aan Expeditie Robinson ooit, maar dat is volgens hem juist een voordeel. “Het is misschien discutabel, maar ik denk dat Robinson voor ouderen makkelijker is dan voor jongeren”, zegt de acteur donderdag in De Telegraaf.

Door ANP - 15-9-2016, 8:49 (Update 15-9-2016, 8:49)

“Op mijn leeftijd sta je anders in het leven”, zegt de 66-jarige Bartho, die tijdens de opnamen 65 jaar was. “Het programma is keihard afzien. Het ziet er op tv prachtig uit, maar een tropisch eiland is geen tropisch paradijs. Je slaapt op zand, hebt geen matras, geen tandenborstel, geen eten en je bent op jezelf en elkaar aangewezen. Het is echt basic, dat vind ik leuk.”

Volgens Bartho hadden de jongeren het zwaarder. “Ik vond dat er aardig veel jongeren aan het zeuren waren over eten wat ze niet hadden. Het is belangrijk dat je sterke lieden erbij hebt, maar dat is niet het enige.”