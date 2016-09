Grace VanderWaal naar Las Vegas

ANP Grace VanderWaal naar Las Vegas

LAS VEGAS - De half-Nederlandse Grace VanderWaal heeft haar eerste optreden na het winnen van America’s Got Talent al geboekt. De twaalfjarige zangeres, die de talentenjacht woensdagavond (lokale tijd) won, gaat optreden in Las Vegas.

Door ANP - 15-9-2016, 10:02 (Update 15-9-2016, 10:02)

Grace staat op 27, 28 en 29 oktober in het Planet Hollywood Resort & Casino, meldt Billboard. The Clairvoyants, die als tweede eindigden in de finale van America’s Got Talent, zijn die avonden ook van de partij.

Grace, wier vader Nederlands is, was de grote favoriet van het elfde seizoen van de talentenjacht. In mei gooide de zangeres die zichzelf begeleidt op ukelele al hoge ogen met haar auditie. Die ukelele kocht ze pas vorig jaar, met het geld dat ze voor haar elfde verjaardag kreeg.