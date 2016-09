Volgende maand nieuwe plaat Paul de Leeuw

ANP Volgende maand nieuwe plaat Paul de Leeuw

BAARN - Paul de Leeuw brengt volgende maand een nieuw album uit. Land van mij verschijnt op 31 oktober, maakte Pauls platenlabel donderdag bekend.

Door ANP - 15-9-2016, 14:02 (Update 15-9-2016, 14:02)

Het album bevat dertien nieuwe liedjes. “Het wereldnieuws dreigt ons soms neerslachtig en onverschillig te maken. Daarom dertien songs die herkenbaar zijn. Soms schreeuwen om meegeblèrd te worden. Of die je misschien even tot nadenken stemmen. Over je geliefde, je gemoedstoestand of de relatie waar je in zit”, zegt Paul over de plaat.

Op Land van mij staan bovendien zes bonusnummers. Die zijn live opgenomen tijdens Pauls meest recente theatershow Zingen zolang het duurt. Ook staat een duet op het schijfje. Dat deed jij zingt Paul met Freek Bartels, met wie Paul tot het einde van het jaar op de planken staat in de voorstelling Moeders en zonen.