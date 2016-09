Najib Amhali wil nooit meer naar Pauw

HILVERSUM - De kans dat Najib Amhali ooit nog aanschuift in de talkshow van Jeroen Pauw is uiterst klein. ''Eens en nooit weer'', zegt Najib daar zelf over.

Door ANP - 15-9-2016, 18:01 (Update 15-9-2016, 18:01)

''Bij Pauw ben ik één keer geweest voor een nieuwe show. Eens en nooit weer. Hij drukte me direct in zo'n hoek: 'Die voorstelling, komen daar veel Marokkanen?', 'En je moeder komt ook? Heeft ze een hoofddoek?' What the fuck, waar gaat het over. Heel vermoeiend'', vertelt Najib in een interview met fabulous mama&family.

Najib is kritisch over het diversiteitsbeleid van de publieke omroep. ''Toen ik nog bij de publieke omroep zat, hadden we een idee voor een soort Nederlandse The Cosby Show. Daar waren ze nog niet klaar voor. De fucking publieke omroep. Nee, ga nog een keertje Het zonnetje in huis doen. Die mensen roepen wel: 'Wij willen meer kleur', maar dat willen ze helemaal niet."