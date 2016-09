Miley en Liam schrijven samen toneelstuk

LOS ANGELES - Miley Cyrus en haar verloofde Liam Hemsworth hebben samen een script voor een toneelstuk geschreven. Het is volgens een bron van Us Weekly een aangrijpend liefdesverhaal.

Door ANP - 15-9-2016, 19:45 (Update 15-9-2016, 19:45)

''Miley is altijd aan het schrijven, schilderen en musiceren'', zegt een tweede ingewijde over de nieuwe coach van The Voice. ''Liam helpt haar. Ze zijn zó creatief."

De 23-jarige zangeres en de 26-jarige acteur hebben meer moeite met het plannen van hun huwelijk. Eerder zagen ze af van het idee om te trouwen tijdens een kleine ceremonie op het strand van Australië. Onlangs annuleerden ze een huwelijksreis naar Bora Bora.

De bron van Us onthult dat Miley en Liam elkaar komend najaar nog het jawoord geven. ''Miley heeft geprobeerd om alles geheim te houden'', zegt de insider. ''Er zijn maar een paar mensen betrokken bij de planning en al haar beste vrienden hebben geheimhouding moeten beloven." De bron weet ook dat het aanstaande bruidspaar geen cadeaus wil. ''Ze vragen al hun gasten een donatie te doen voor een goed doel naar keuze."

Miley Cyrus en Liam Hemsworth leerden elkaar in 2009 kennen op de set van de film The Last Song. In 2012 verloofden de twee zich, maar in 2013 liep de relatie op de klippen. De zangeres en de acteur bleven bevriend en zijn sinds december weer samen.