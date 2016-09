Touriya Haoud weer vrijgezel

ANP Touriya Haoud weer vrijgezel

LOS ANGELES - Touriya Haoud is weer vrijgezel. Dit heeft het model laten weten aan RTL Boulevard, die graag een interview met Touriya wilde over haar liefdesleven.

Door ANP - 15-9-2016, 21:23 (Update 15-9-2016, 21:23)

Eind april introduceerde Touriya Haoud haar nieuwe liefde op Instagram. Op de foto was te zien dat ze innig omarmd genoten van een etentje in Santa Barbara. Via WhatsApp heeft Touriya aan RTL Boulevard laten weten af te zien van het interview, omdat de relatie voorbij is.

De 38-jarige Touriya is gescheiden van de Amerikaanse acteur Greg Vaughan. Ze hebben drie zoontjes samen en wonen in Los Angeles.