ANP 'Rob Kardashian niet vader Blac Chyna's baby'

LOS ANGELES - Rob Kardashian is niet de vader van het kind waar Blac Chyna van in verwachting is, beweren bronnen donderdag aan Radar Online.

Door ANP - 16-9-2016, 2:39 (Update 16-9-2016, 2:39)

Volgens een ingewijde had de 28-jarige Blac Chyna in het geheim een relatie met Glee-ster Pilot Jones. Radar claimt ook foto's te hebben ingezien waar Chyna en Jones intiem zijn te zien.

"Ze zijn zeker goede vrienden en kennen elkaar al een tijdje", aldus de woordvoerder van Pilot Jones. Chyna en Jones werden in maart nog samen gezien op stap. In april kondigde Chyna aan een verloofd te zijn met Rob Kardashian en in mei maakte het stel bekend een kindje te verwachten.

Bronnen beweren echter dat Chyna de laatste tijd regelmatig berichtjes stuurt aan Jones. "Als dat kindje wordt geboren is het bruin! De waarheid komt altijd uit. Pilot is de vader", aldus een ingewijde. Model Blac Chyna is uitgerekend in oktober.