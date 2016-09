Evangeline Lilly in nieuwe serie Netflix

ANP Evangeline Lilly in nieuwe serie Netflix

LOS ANGELES - Evangeline Lilly is volgend jaar te zien in de nieuwe komische horrorserie Little Evil van Netflix. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 16-9-2016, 4:31 (Update 16-9-2016, 4:31)

De 37-jarige Canadese actrice speelt Samantha, de moeder van een jochie van 6 die de antichrist blijkt te zijn. Lilly werd bekend met het spelen van Kate Austen in de ABC-serie Lost. Vorig jaar was ze te zien in de film Ant-Man.

Naast Lilly speelt Adam Scott de vader van het duivelse kind. Scott speelde van 2010 tot 2015 in de Amerikaanse comedyserie Parks and Recreation.

Little Evil zal ergens in 2017 op Netflix verschijnen.