ANP Sterren kijken eerste NFL live via Twitter

NEW YORK - Een aantal sterren keek donderdagavond de eerste American Football-wedstrijd ooit die live en gratis gestreamd werd op Twitter.

Door ANP - 16-9-2016, 6:09 (Update 16-9-2016, 6:09)

Gebruikers konden de wedstrijd tussen de New York Jets en de Buffalo Bills rechtstreeks via Twitter volgen. Sterren als Alyssa Milano en Queen Latifah twitterden enthousiast over de nieuwe dienst van Twitter. "De toekomst is nu", schreef Milano. Maar ook Amerikaanse media als CNN en tijdschrift GQ prezen Twitter om zijn lef te experimenteren.

Twitter streamt de komende tien weken elke donderdagavond gratis de NFL-wedstrijden. Het bedrijf wil zien of er animo is om vaker live sportwedstrijden en evenementen via het sociale medium te streamen. De Jets versloegen de Bills met een score van 37 tegen 31.

Veel gebruikers waren te spreken over de stream van Twitter die volgens velen van goede kwaliteit en met een kleine vertraging van dertig seconden, prima te volgen was.