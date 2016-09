Producent Penoza wil na seizoen 5 film maken

AMSTERDAM - Producent NL Film is bezig met de ontwikkeling van een Penoza-film. “De film zal zich gedeeltelijk in het buitenland afspelen”, laat Alain de Levita van NL Film vrijdag weten. “Binnenkort beginnen we met schrijven."

Door ANP - 16-9-2016, 7:43 (Update 16-9-2016, 7:43)

Penoza, dat was genomineerd voor de Televizierring, vertelt over huisvrouw Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) die na de plotselinge dood van haar man (Thomas Acda) gedwongen wordt zijn rol in het criminele circuit over te nemen. De opnames van het vijfde seizoen gaan binnenkort van start; de KRO zendt deze uit in het najaar van 2017.

Naast Hendrickx spelen Loek Peters, Raymond Thiry, Gijs Naber, Sigrid ten Napel, Hajo Bruins en Niels Gomperts vaste rollen in de serie. “De gehele cast doet weer mee”, aldus De Levita. “Iedereen zal dus opnieuw te zien zijn in het vijfde seizoen.” Over de inhoud van de nieuwe reeks wil hij nog niets prijsgeven.

Het vijfde seizoen wordt geregisseerd door drie nieuwe regisseurs: Max Porcelijn (Plan C), Michiel Jaarsveld (Stellenbosch) en Willem Gerritsen (Renesse). De eerste vier seizoenen werden grotendeels door Diederik van Rooijen gemaakt, die momenteel in Hollywood aan diverse projecten verbonden is.