ANP Revaliderende Bassie denkt weer aan optreden

AMSTERDAM - Bas van Toor zet langzamerhand zijn zinnen weer op een terugkeer op het podium als zijn alter-ego clown Bassie. De acteur gaat met stapjes vooruit nadat hij enkele weken terug te kampen kreeg met een auto-immuunziekte waarbij verlammingsverschijnselen optraden.

Door ANP - 16-9-2016, 8:02 (Update 16-9-2016, 8:02)

"Gelukkig gaat het nu stukken beter met me. Mijn gevoel in de benen komt langzaam terug en als het aan mij ligt, dan wil ik over een aantal maanden weer voorzichtig optreden", aldus Bassie, die zaterdag zijn 81e verjaardag viert. Dat feest gaat ondanks zijn verblijf in een revalidatiecentrum niet ongemerkt voorbij.

"Morgen gaan we mijn verjaardag uitbundig vieren", zegt Bassie. "Daar heb ik veel zin in. Ik blijf positief want mijn slogan blijft: wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen."