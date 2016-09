Geen straf voor bedreiging The Passion

UTRECHT - De man die afgelopen maart dreigde het tv-spektakel The Passion in Amersfoort te verstoren, krijgt hier geen straf voor. Dat heeft de politierechter in Utrecht vrijdag bepaald. Hij noemde de uitspraken 'laakbaar, maar niet strafbaar'.

Hubertus van der P. had op 24 maart gezegd dat hij 'een geintje' wilde uithalen, "iets leuks zo vlak na de recente terroristische aanslagen". Hij was van plan een wit laken om te doen en voor de camera's terecht te komen, 'omdat hij met zijn lange haar op Jezus lijkt'. Ook zou hij enkele dagen daarvoor bij een broodjeszaak ("heerlijke broodjes daar", aldus Van der P.) hebben gezegd dat hij bij The Passion wilde roepen dat hij van terroristische organisatie ISIS was.