'Crew rapper The Game doelwit schietpartij'

MIAMI - De crew van de Amerikaanse rapper The Game leek vrijdagochtend doelwit van een schietpartij in Miami Beach. Volgens de politie van de badplaats zijn meerdere schoten gelost op een lege auto die zou toebehoren aan de entourage van de rapper, meldt TMZ.

Door ANP - 16-9-2016, 17:16 (Update 16-9-2016, 17:16)

The Game trad donderdagavond op in een nachtclub in Miami Beach, vlakbij het hotel waar vrijdagochtend om 07.30 uur de schietpartij was. Volgens de politie zijn er geen andere auto's geraakt en raakte niemand gewond.

De manager van de rapper zegt tegen TMZ dat hun auto niet geraakt is. Hun wagen stond naast de auto die wel is getroffen. De Range Rover waarin The Game zelf rijdt, stond op slechts 5 meter afstand geparkeerd.

Tijdens het optreden zou The Game zijn concurrent Meek Mill hebben beledigd, maar het is niet duidelijk of zijn spierballentaal aanleiding was voor de schietpartij.