Patrick Dempsey ontwikkelt serie over racen

ANP Patrick Dempsey ontwikkelt serie over racen

LONDEN - Patrick Dempsey zegt open te staan voor een terugkeer naar televisie. ''Op dit moment sta ik open voor alles'', zegt hij in een interview met E! News. Dempsey is een groot racefan en mogelijk verschijnt hij in een serie over autoracen die hij ontwikkelt voor AMC.

Door ANP - 16-9-2016, 22:00 (Update 16-9-2016, 22:00)

''De serie is gebaseerd op het boek The Limit over de Formule 1-kampioenschappen in de jaren vijftig en zestig'', onthulde Dempsey. ''Het gaat over meer dan racen. Het gaat erover wat er gebeurt nadat je uit de wagen stapt, de conflicten en het drama." Dempsey wacht het script af voordat hij besluit of hij er zelf een rol in wil spelen.

Dempsey, die momenteel schittert op het witte doek in Bridget Jones's Baby, volgt Grey's Anatomy niet meer. De acteur, bekend onder de bijnaam McDreamy, verliet de serie na elf seizoenen. Hij beweert dat hij niet van plan is om de ontwikkelingen in het dertiende seizoen, dat volgende week begint, nog langer op de voet te volgen.

''Voor mij waren de eerste drie seizoenen de beste'', zegt Dempsey. ''Ik bewaar er goede herinneringen aan, vooral aan de proefaflevering en het eerste seizoen, voordat we wisten wat er allemaal zou gebeuren. Het is opmerkelijk dat de serie nog steeds zo populair is en goed blijft scoren."