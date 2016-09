3FM stopt met ochtendshow Giel Beelen

HILVERSUM - Giel Beelen is binnenkort niet meer te horen in de ochtend op NPO 3FM. Dat schrijft het AD. Na ruim twaalf jaar zou de dj zijn plaats moeten afstaan aan zijn collega Domien Verschuuren.

Door ANP - 17-9-2016, 7:43 (Update 17-9-2016, 7:43)

Het is nog niet helemaal duidelijk of Giel nog dit jaar stopt of in januari 2017. Beelen zelf wil er nog niet veel over kwijt. ''Het klopt dat er veel in beweging is, maar het is nog niet beklonken. Ik sta midden in de keuken en jij wilt al weten wat het eten gaat worden.'' Er zouden plannen zijn voor een weekendprogramma voor de 39-jarige dj.

Ook zijn beoogde opvolger Domien wil het vertrek van Giel uit de ochtend niet bevestigen. ''Daar valt echt nog helemaal niets over te zeggen.''

Dat Giel wordt vervangen in de ochtend past bij de verjonging en vernieuwing waarmee 3FM bezig is. Het radiostation kampt namelijk al een tijdje met dalende luistercijfers. De cijfers waren nog nooit zo laag in tien jaar tijd, toonde de laatste meting aan. In een poging het tij te keren, zouden er een hoop veranderingen op stapel staan.