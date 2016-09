Brits Record voor Bridget Jones's Baby

LONDEN - De bioscoopfilm Bridget Jones's Baby heeft vrijdag een record verbroken in het Verenigd Koninkrijk. De film bracht er op de openingsavond 3,58 miljoen euro op. Dat is hoogste opbrengst ooit voor een opening van een romantische komedie in het Verenigd Koninkrijk en tevens de hoogste opbrengst ooit voor een film die daar in september in de bioscopen werd uitgebracht.

Door ANP - 17-9-2016, 19:44 (Update 17-9-2016, 19:44)

Volgens Deadline staat Bridget Jones's Baby in 24 van de 39 landen op nummer 1, waaronder Nederland. Buiten het Verenigd Koninkrijk heeft die wereldwijd al 13 miljoen dollar opbracht, omgerekend 11,6 miljoen euro. In Nederland ging de film dinsdag in première in Pathé Tuschinski in Amsterdam. Eerder waren er premières in Londen, Parijs en Berlijn, in het bijzijn van regisseur Sharon Maguire en de acteurs Renée Zellweger, Colin Firth en Patrick Dempsey.

Bridget Jones's Baby is de derde film in de reeks. Het eerste deel, Bridget Jones's Diary, bracht in 2001 60,3 miljoen dollar op in het thuisland Verenigd Koninkrijk. In 2004 volgde Bridget Jones: The Edge of Reason, die in het Verenigd Koninkrijk 68,2 miljoen dollar opbracht.

In Nederland bracht Bridget Jones's Baby vrijdagavond 1,3 miljoen dollar op, dat is volgens Deadline de hoogste Nederlandse opening in de reeks van Bridget Jones-films. Het marktaandeel van de film was vrijdagavond in Nederland 44 procent. Ook in Denemarken, Finland, Hongarije, Noorwegen, Polen, Zweden, Kroatië, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika en Oekraïne staat de film op nummer 1.