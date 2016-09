Mel C. voelde zich niet lekker als Spice Girl

LONDEN - Mel C., oftewel Sporty Spice, doet niet mee aan de reünie van de meidengroep omdat ze zich er niet lekker bij voelt. Dat zegt ze tegen Mail on Sunday. “Als Spice Girl was ik zo depressief”, zegt ze. “Dat wil ik niet nog een keer meemaken.”

Door ANP - 18-9-2016, 15:05 (Update 18-9-2016, 15:05)

Mel C. vond het moeilijk om Spice Girl te zijn, vertelt ze. “Toen we heel veel succes hadden, kon ik niet eens naar mezelf kijken. Zo vreselijk voelde ik mij.” De zangeres, die nu een eigen platenlabel heeft en bezig is aan een solocarrière, had depressies en eetstoornissen. “Het voelt daarom niet goed om weer het podium op te gaan met de groep”, constateert ze.

“In 2007 hadden we een reünie en we traden op tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in 2012. Dat was leuk en voor mij een mooie afsluiting”, zegt Mel C. “Je moet er een keer mee ophouden. Maar ik besef wel dat ik altijd Sporty Spice zal blijven.”

Multimiljonair

Het stoort Mel C. wel een beetje dat er veel te doen is over haar weigering. Vooral ook omdat iedereen er wel begrip voor heeft dat Victoria Beckham ook niet mee doet. “Ik heb geen man die multimiljonair is en zou het geld best kunnen gebruiken”, zegt ze. “Maar uiteindelijk gaat het niet om geld. Het gaat om het gevoel.”

De relatie met de drie meiden die wel aan de reünie meedoen, is ietwat bekoeld, geeft Mel C. toe. “Maar daar komen we wel weer over heen”, zegt ze. “We hebben samen zo veel meegemaakt. En Emma blijft gewoon mijn beste vriendin.”

Geri, Mel B. en Emma gaan volgend jaar via een talentenjacht twee nieuwe Spice Girls zoeken. Daarna komt er een groot concert in Hyde Park.