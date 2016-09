Paul van Loon geeft boek aan museum

MAASTRICHT - Kinderboekenschrijver Paul van Loon heeft het eerste exemplaar van een nieuw boek over Dolfje Weerwolfje geschonken aan het Limburgs Museum. Vanaf volgend jaar is in het museum in Venlo een tentoonstelling over Paul van Loon te zien, zo werd eerder deze week al bekend.

Door ANP - 18-9-2016, 15:34 (Update 18-9-2016, 15:34)

Dolfje Weerwolfje bestaat dit jaar precies twintig jaar. In 1996 verscheen het eerste boek over Dolfje Spaan, een jongen die als hij zeven jaar wordt ontdekt dat hij een weerwolf is. Van Loon maakte al meer dan twintig boeken over hem.

In MaanMysterie wordt iedereen verliefd nadat er een mysterieuze maan aan de hemel verschijnt. Dat lijkt leuk, maar er schuilt een groot gevaar in.

Van Loon is in zijn nopjes met de tentoonstelling rond zijn boeken over Dolfje Weerwolfje en de Griezelbus. “Zo kan je mijn boeken niet alleen beleven door ze te lezen, maar ook door er doorheen te dwalen”, zegt hij. “Je kunt straks een kijkje nemen in mijn hoofd.” De makers betrekken de auteur bij de totstandkoming van de tentoonstelling en daar is Van Loon heel blij mee.