ANP Rami Malek wint Emmy voor hoofdrol Mr. Robot

LOS ANGELES - Rami Malek heeft zondagavond zijn eerste Emmy Award gewonnen voor zijn hoofdrol in de serie Mr. Robot. De 35-jarige acteur van Egyptische afkomst speelt een hacker in de serie, waarvan het tweede seizoen loopt.

Door ANP - 19-9-2016, 5:08 (Update 19-9-2016, 5:08)

Mr. Robot, waarin ook Christian Slater een rol speelt, mocht voor het eerst meedingen voor de Emmy's. De show maakt ook nog kans op de belangrijke prijs voor de Beste dramaserie. Malek nam het in de categorie van Beste acteur in een dramaserie op tegen Kyle Chandler, Bob Odenkirk, Matthew Rhys, Liev Schreiber en Kevi Spacey

Beste actrice in een dramaserie is Tatiana Maslany. Ook zij won voor het eerst de belangrijke televisieprijs. het was de tweede keer dat ze werd genomineerd voor haar rol in de serie Orphan Black. Zij versloeg Viola Davis, Claire Danes, Taraji P. Henson, Keri Russell en Robin Wright.