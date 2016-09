Game Of Thrones breekt nieuw Emmy-record

LOS ANGELES - Game Of Thrones was zondagavond de grote winnaar van de Emmy Awards. De hitserie van HBO won de prijs voor de Beste dramaserie, naast elf andere Emmy's. Bovendien brak de show het record van de meeste Emmy's voor een fictionele televisieserie ooit.

Door ANP - 19-9-2016, 5:11 (Update 19-9-2016, 5:11)

Met de twaalf Emmy's van dit jaar staat het totaal van Game Of Thrones op 38. Het record stond eerder op naam van de comedyserie Frasier, die in totaal 108 keer werd genomineerd en 37 keer won. Vorig jaar brak de serie al het record van de meeste nominaties in één jaar, met 24 stuks. Dit jaar werd de serie 23 keer genomineerd.

Game Of Thrones, waarin ook de Nederlandse acteurs Carice van Houten en Michiel Huisman vaste rollen hebben, won vorige week al negen Emmy's voor onder meer kostuums en casting. Nu werd de hitserie naast de belangrijke prijs voor Beste dramaserie bekroond voor de regie en het script van de aflevering Battle Of The Bastards.

Meerdere acteurs die waren genomineerd in de categorieën Bijrolacteur en -actrice wisten de prijs niet te verzilveren. Peter Dinklage, Kit Harington, Emilia Clarke, Lena Headey en Maisie Williams, die voor het eerst genomineerd was, visten alle vijf naast het net.