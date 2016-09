Michella Kox gaat ruzies oplossen

HILVERSUM - In navolging van Dave Roelvink krijgt ook realityster Michella Kox een serie bij RTL XL. In ‘Michella Kox: de rijdende vechter’ gaat de veelbesproken krullenbol uit ‘Dames in de dop’ en ‘Echte meisjes in de jungle’ ruzies en problemen oplossen.

Door ANP - 19-9-2016, 11:00 (Update 19-9-2016, 11:00)

Michella trekt als ‘ervaringsdeskundige’ door het land om allerhande ruzies op te lossen. Zo probeert ze de excentrieke Bjorn te herenigen met zijn moeder. De twee hebben al jaren geen contact na een volgens RTL bizarre ruzie om een te dure designbank.

‘Michella Kox: de rijdende vechter’ is vanaf 21 september te zien op RTL XL. Vijf weken lang verschijnt er elke woensdag om 18.00 uur een nieuwe aflevering online.