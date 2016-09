Drank & Drugs ook in Duitsland hit

ANP Drank & Drugs ook in Duitsland hit

BERLIJN - Het nummer Drank & Drugs van Ronnie Flex en Lil' Kleine is ook in Duitsland een hit.

Door ANP - 19-9-2016, 16:28 (Update 19-9-2016, 16:28)

De vertaling Stoff und Schnaps is twee maanden na de release al bijna 4 miljoen keer gestreamd op de Duitse Spotify. Ook op YouTube is de Duitse versie al ruim 3,5 miljoen keer bekeken. Het lied is deze week zelfs in de Duitse Top 50 beland, zo maakte het duo maandag bekend. Zij brengen in oktober zelfs een bezoek aan Duitsland voor een promotietour en een televisieoptreden.

Lil' Kleine en Ronnie Flex braken in 2015 door met het nummer Drank & Drugs. De controversiële clip werd over de hele wereld meer dan 23 miljoen keer bekeken.

Lil' Kleine geeft vrijdag 30 september voor het eerst een concert in de Heineken Music Hall (HMH) in Amsterdam. Het concert vormt de afsluiting van zijn huidige clubtour.