Maker misdaadfilm vlak voor première opgepakt

BREDA - Regisseur Jay Oliveira, de maker van een documentaire over oud-topcrimineel John Jansen, is zondagavond opgepakt door de politie. Hij werd gearresteerd toen hij bij de Moerdijkbrug illegaal posters van de film aan het plakken was. Oliveira heeft een filmpje van zijn arrestatie op zijn Facebook-account geplaatst.

Door ANP - 19-9-2016, 17:02 (Update 19-9-2016, 17:02)

De regisseur is maandagmiddag weer vrijgelaten, bevestigt een woordvoerder van Dutch Film Works. Oliveira zal maandagavond aanwezig zijn bij de wereldpremière van de film in Breda. Volgens Omroep Brabant is de regisseur aangehouden omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich had en een illegaal wapen in de auto had, maar dit kan de zegsman van de filmmaatschappij niet bevestigen.

Oliveira heeft oud-topcrimineel John Jansen zes maanden gevolgd en daar een documentaire over gemaakt. Jansen praat in de film, die donderdag in de bioscopen draait, openhartig over zijn criminele verleden en zijn toekomstplannen. De Bredase ex-crimineel maakt deel uit van beruchte Juliëtbende die in de jaren negentig terecht stond voor hasjhandel, ontvoering en afpersing.