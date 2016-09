Grote steden steunen diversiteitsmars Dchar

AMSTERDAM - De burgemeesters van de drie grootse Nederlandse steden steunen de diversiteitsmars die acteur Nasrdin Dchar op zondag in Amsterdam heeft georganiseerd. Burgemeesters Eberhard van der Laan (Amsterdam) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) hebben maandag op YouTube een oproep aan hun inwoners geplaatst om deel te nemen aan de tocht. De oproep van burgemeester Jozias van Aartsen (Den Haag) volgt dinsdag, aldus Ieder1, het platform dat de tocht organiseert.

“Het gaat goed met Amsterdam”, stelt Van der Laan in de oproep. “Dat heeft ermee te maken dat Amsterdam een diverse stad is, een mozaïek van 180 verschillende nationaliteiten. Als die goed met elkaar omgaan, ligt de wereld open.” Aboutaleb sluit zich hier graag bij aan. “Het is fijn om te weten dat er veel mensen zijn die zich inzetten voor de wij-samenleving”, stelt hij. “We kunnen niet genoeg doen om in Nederland de saamhorigheid te vergroten. Rotterdam draagt daar graag aan bij.”

Er zullen zondag ook speciale gratis bussen van Rotterdam naar Amsterdam rijden om Rotterdammers de gelegenheid te geven mee te doen aan de diversiteitsparade. Met de parade van Dchar en Ieder1 krijgen Nederlanders de kans uit te dragen dat zij trots zijn op de diversiteit in de samenleving. Dchar heeft het project geïnitieerd als tegenwicht tegen de groeiende verdeeldheid die debatten over vluchtelingen, integratie en Zwarte Piet teweegbrengen. Ook Utrecht draagt zijn steentje bij aan de mars. Het Nederlands Filmfestival, dat woensdag van start gaat, zal aandacht aan het project besteden.

De stoet, waar iedereen zich bij kan aansluiten, verzamelt om 12.30 uur bij het ArenaPark. Daarna trekt de optocht naar het Museumplein in Amsterdam. Hier zullen artiesten en sprekers optreden. De precieze invulling van het programma wordt later deze week bekendgemaakt. Bekende mensen die hun steun aan Ieder1 hebben uitgesproken, zijn onder anderen Typhoon, Angela Groothuizen, Erwin Olaf, Birgit Schuurman en Hanna Verboom. De 50.000 euro die nodig was om de parade logistiek vorm te geven, is bij elkaar gesprokkeld middels crowdfunding.