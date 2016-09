Boef zegt spijt te hebben van beledigen agent

ANP Boef zegt spijt te hebben van beledigen agent

TILBURG - Rapper Boef zegt spijt te hebben van het beledigen van de politie. In RTL Boulevard was een filmpje te zien waarin hij op aandringen van journalist John van den Heuvel zijn excuses aanbiedt.

Door ANP - 19-9-2016, 19:24 (Update 19-9-2016, 19:24)

“Mevrouw de agenten die ik heb beledigd, mijn excuses”, aldus Boef. “Ik ben niet de vieste om een fout toe te geven.” Volgens de rapper zijn de excuses gemeend. “Anders zou ik het niet zeggen.” De rapper gaat de komende dagen naar Marokko “om even te ontspannen”.

Het Openbaar Ministerie legde Boef vrijdag gedragsregels op. Zo mag hij niet meer met de politie praten tenzij er een noodgeval is, en mag hij ook geen politieagenten meer filmen.

Provoceren

De 23-jarige Boef, die Sofiane Boussaadia heet, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw in Tilburg aangehouden omdat hij zich niet hield aan de aanwijzingen die justitie hem had opgelegd. Dat gebeurde enkele dagen nadat hij werd gearresteerd omdat hij van plan was een ruzie uit te vechten met rapper Para Soma in Tilburg.

Boef had de afgelopen weken in een aantal vlogs pittige en provocerende uitspraken over de politie gedaan. “Deze flikkers laten me gewoon onschuldig vastzitten”, brieste hij. “Ze kunnen er niet tegen. En omdat ik tegen de recherche heb gezegd: ik neuk jouw dochter. Dat is ook zo, ik neuk haar.”

De gemeente Tilburg heeft justitie ook gevraagd onderzoek te doen naar het uitkeringsverleden van ‘Boef’. Hij zou mogelijk onterecht gebruik hebben gemaakt van een Wajong-uitkering.