ANP Kate Moss heeft genoeg van feestende vriend

LONDEN - Supermodel Kate Moss heeft haar vriend, graaf Nikolai von Bismark, op straat gezet nadat hij een bende achterliet in haar appartement na een feestje. Dat meldt het Britse boulevardblad The Sun.

Door ANP - 20-9-2016, 3:12 (Update 20-9-2016, 3:12)

Volgens ingewijden worstelt de 29-jarige graaf met een alcoholverslaving en is hij na een korte opname om af te kicken toch weer aan het drinken geslagen. Kate zou Nikolai een ultimatum hebben gesteld. "Kate is woest en ze heeft er echt genoeg van en zei tegen hem dat hij orde op zaken moet stellen in zijn leven", aldus een ingewijde.

De afgelopen maanden ging het goed en dronken Nikolai en Kate beiden geen druppel maar het ging mis op hun vakantie in Griekenland in augustus, waar ze beiden werden gezien met een fles wijn. Daarna is Nikolai weer aan de drank geraakt. Het 42-jarige supermodel is het nu dus zat: "Nikolai kon zijn tas inpakken. De boodschap van Kate is duidelijk", aldus een bron tegen The Sun.

Het is niet de eerste keer dat de relatie van het stel in zwaar weer zit. In mei zette het supermodel de jonge graaf ook al het huis uit nadat ze hem zwaar dronken thuis aantrof. Hij slaapt volgens vrienden momenteel bij zijn ouders in Londen.