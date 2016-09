Acteur Jason Lee verlaat Scientology

NEW YORK - My Name Is Earl-acteur Jason Lee verlaat de Scientology-kerk, zo meldt New York Daily News.

Door ANP - 20-9-2016, 5:31 (Update 20-9-2016, 5:31)

Lee werd naar eigen zeggen in de jaren negentig lid van Scientology. Zijn ex-vrouw Carmen Llywelyn gaf als reden voor haar scheiding van Lee in 2001 zijn betrokkenheid bij de kerk. "Ik voelde dat hij Scientology begon op te dringen. Hij bleef er maar over praten", vertelde Llywelyn destijds aan Gawker.

In 2008 trouwde Lee met het Turkse model Ceren Alkaç met wie hij twee kinderen heeft. "We praktiseren Scientology niet en we hebben ook geen interesse om religieuze centra te openen", laat Lee weten.

Acteur Lee is niet de eerste die Scientology de rug toekeert. Actrice Leah Remini verliet de kerk in 2013 vanwege de autoritaire bestuursstijl.