ANP Pas volgend jaar nieuw materiaal Prince uit

CHANHASSEN - De erven van Prince struinen bijna een halfjaar na de dood van de zanger nog steeds door de enorme hoeveelheid aan onuitgebrachte muziek die is gevonden op zijn landgoed Paisley Park. "We zijn het nog altijd aan het inventariseren", zegt beheerder L. Londell McMillan tegen Rolling Stone.

Door ANP - 20-9-2016, 22:07 (Update 20-9-2016, 22:07)

Fans moeten nog even geduld hebben tot ze iets kunnen horen van wat er op de schijnbaar duizenden gevonden tapes staat. McMillan verwacht pas volgend jaar dat er materiaal beschikbaar komt. "Ik weet dat de wereld zijn muziek graag wil horen, maar we zijn er nog mee bezig", aldus McMillan, die in het verleden ook optrad als Prince' advocaat.

Om het proces een beetje te versnellen heeft hij Susan Rogers gevraagd om te helpen. Zij was in de jaren tachtig geluidstechnicus voor Prince en heeft een adviseursrol gekregen. "We moeten dit met liefde en zorg aanpakken", vindt Rogers. "Sommige fans hebben mij al gesmeekt om het materiaal op geen enkele wijze aan te passen."

Paisley Park, dat op 6 oktober opengaat voor publiek, blijkt ook op andere manieren een ware schatkamer. Bij het omtoveren van het woon- en werkverblijf van Prince tot museum worden nog altijd bijzondere dingen gevonden, zegt een bron die bij het project is betrokken. Zo zijn tussen de bezittingen van de zanger onder meer bijzondere outfits opgedoken, een boek met 40 tot 50 pagina's met handgeschreven liedteksten en een hele berg nog onbekende video's.