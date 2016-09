Adele draagt concert op aan Brad en Angelina

NEW YORK - Net als vele anderen was ook Adele geschokt toen ze dinsdag hoorde dat Brad Pitt en Angelina Jolie gaan scheiden. De Britse zangeres besloot haar concert in New York op te dragen aan het Hollywoodkoppel.

Door ANP - 21-9-2016, 8:42 (Update 21-9-2016, 8:42)

“Ik ken ze niet persoonlijk en vind dat privélevens privé moeten blijven, maar het is het einde van een tijdperk”, zei Adele in Madison Square Garden tegen haar publiek. “Dus ik draag deze show aan hen op, want ik vind het echt heel triest.”

Angelina vroeg dinsdag een scheiding aan van Brad. Het stel, dat door Amerikaanse media Brangelina wordt genoemd, trouwde in 2014 maar was al sinds 2005 samen. Als reden voor de scheiding gaf Angelina ‘onoverbrugbare verschillen’ op.