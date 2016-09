Lucia de Rijker pakt schoolverlaters aan

HILVERSUM - Lucia de Rijker gaat terug naar school. De oud-bokskampioene gaat in het nieuwe tv-programma DREAMschool proberen schoolverlaters weer aan het leren te krijgen. Dat maakte de NTR woensdag bekend.

Door ANP - 21-9-2016, 8:48 (Update 21-9-2016, 8:48)

Lucia wordt het gezicht van DREAMschool, dat begin volgend jaar te zien is op NPO 3. Welke andere ‘inspirerende Nederlanders’ met de docenten aan de slag gaan, wordt later bekendgemaakt.

“Ik ben voor velen nog steeds die bokser, maar ik ben eigenlijk al jarenlang actief als coach in jeugdprojecten”, zegt Lucia over haar eerste grote tv-klus. “Dat kan ik eindelijk eens aan het publiek laten zien.”

Het idee voor het programma komt uit Engeland, waar Jamie Oliver de initiator en het gezicht van DREAMschool is. Ook in de Verenigde Staten is het programma gemaakt, daaraan werkten onder anderen 50 Cent, David Arquette en Oliver Stone mee.