ANP Caro Emerald volgend jaar op tournee

AMSTERDAM - Caro Emerald klimt volgend jaar weer op het podium. De zangeres geeft in maart zeven concerten in Nederland in het kader van haar Emerald Island Tour.

Door ANP - 21-9-2016, 10:59 (Update 21-9-2016, 10:59)

Caro trapt haar tournee op 8 maart af in Rotterdam. Vervolgens doet ze onder meer TivoliVredenburg en theater Carré aan. Op 16 maart geeft Caro haar laatste concert op Nederlandse bodem, in Eindhoven. Kaarten voor de shows zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

Na de concerten in Nederland steekt Caro de Noordzee over. Eind maart start haar meest uitgebreide tour ooit door het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Caro verzorgt 25 concerten, inclusief een optreden in de legendarische Royal Albert Hall in Londen.