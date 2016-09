Lady Gaga koopt Hollywoodvilla Frank Zappa

LOS ANGELES - Het oude huis van muzieklegende Frank Zappa heeft nieuwe eigenaar. Niemand minder dan Lady Gaga heeft het optrekje in de heuvels van Hollywood gekocht. De zangeres heeft volgens Variety 5,25 miljoen dollar voor de villa betaald.

Door ANP - 21-9-2016, 20:55 (Update 21-9-2016, 20:55)

De woning kwam in juni op de markt toen de kinderen van Zappa besloten dat het landgoed verkocht moest worden. Zij hadden er de zeggenschap over gekregen nadat Franks vrouw Gail vorig jaar oktober stierf. Zij was altijd in het huis blijven wonen nadat Frank in 1993 overleed. De muzikant en producer had de villa in de jaren zeventig gekocht voor zo'n 75.000 dollar.

Gaga krijgt voor het geld dat ze neerlegt een woning en tuin van bij elkaar zo'n 622 vierkante meter oppervlakte. De villa is voorzien van zes slaapkamers, zeven badkamers, een aparte woonruimte voor het personeel, een kunsthal, opnamestudio en zwembad. Op het dak is een tennisbaan aangelegd.

De zangeres had overigens al een woning in de buurt van Los Angeles. In 2014 kocht Gaga voor 23 miljoen dollar een villa in Malibu met uitzicht op zee.