Chrissy Teigen houdt kleren voorlopig aan

NEW YORK - Chrissy Teigen doet voorlopig geen uitdagende shoots. Het model voelt zich na haar zwangerschap nog niet op haar gemak met amper kleren aan.

Door ANP - 21-9-2016, 21:54 (Update 21-9-2016, 21:54)

De vrouw van zanger John Legend poseerde voorheen dikwijls in bikini voor onder meer Sports Illustrated, maar dat zit er nu even niet in. "Bij elke shoot die ik nu doe, vraag ik of ik in badpak mag of in ieder geval iets met een hoge taille", zegt Chrissy tegen People. "Ik voel me er nog niet goed bij. Met kleren aan prima maar naakt of in bikini? Dat niet."

De dertigjarige Chrissy werd in april moeder van dochter Luna.