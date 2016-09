Hugh Grant is niet vies van seksscène

LONDEN - Veel acteurs en actrices houden er niet van, maar Hugh Grant is altijd wel te porren voor een stomende seksscène. De Britse acteur wordt er zelfs een beetje opgewonden van, bekent hij in een interview met W Magazine.

Door ANP - 21-9-2016, 22:39 (Update 21-9-2016, 22:39)

"Liefdesscènes zijn extreem moeilijk. Je bent altijd maar een millimeter verwijderd van sentimentaliteit", gruwelt Hugh, die in zijn carrière talloze romantische films deed. "Maar seksscènes zijn iets heel anders. Normaal gesproken zegt iedereen altijd dat het vreselijk is, niet sexy en allemaal heel onnatuurlijk."

Hugh wordt er zelf altijd een beetje hitsig van. "Ik word altijd opgewonden van het filmen van seksscènes. Ik vind het leuk om in een seksuele positie te zitten terwijl dat eigenlijk niet hoort."

De 56-jarige acteur heeft ook nog een andere guilty pleasure. Hugh droomt er namelijk van om ooit eens met Dancing With The Stars mee te doen. "Stiekem, diep van binnen, zou ik graag met die show meedoen", bekent hij. "Het is fantastisch. Maar, verdomme, ik vind mezelf er te elegant voor."