ANP Peter van Straaten wint weer Inktspotprijs

DEN HAAG - Peter van Straaten heeft de Inktspotprijs 2016 gewonnen met zijn tekening 'Vluchtelingen’. Dat werd dinsdagmiddag bekend in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Door ANP - 27-9-2016, 19:07 (Update 27-9-2016, 19:07)

Het is de vijfde maal dat de 81-jarige Peter van Straaten de Inktspotprijs wint. Hij was niet bij de prijsuitreiking aanwezig omdat zijn gezondheid dat niet meer toestaat. Hij dankte met een schriftelijke boodschap: "Dit was de allerlaatste keer voor mij. Ik ben helaas uitgewerkt''.

De winnende tekening toont twee vrouwen. De ene vrouw draagt een jas met capuchon, lange broek en twee tassen. Zij zegt tegen de andere vrouw in mantelpak: "Ik ben geen vluchteling. Ik woon al twintig jaar naast u".

Niemand won zo vaak de Inktspotprijs als Van Straaten. De winnende tekening verscheen op 3 november 2015 in de Volkskrant.

De jury bestond dit jaar uit Theodor Holman, Dominique van der Heyde en Ionica Smeets. Abdelkader Benali werd deze zomer uit de jury gezet nadat hij zich negatief had uitgelaten over cartoonist Ruben Oppenheimer op Twitter.