ANP Zoontje Idina Menzel kan Frozen niet aanhoren

LOS ANGELES - Kinderen over de hele wereld lopen nog altijd weg met de muziek uit de Disneyfilm Frozen, maar dat geldt niet voor de zoon van Idina Menzel.

Door ANP - 28-9-2016, 5:27 (Update 28-9-2016, 5:27)

De zangeres van de megahit Let It Go vertelt in een interview met People dat de 7-jarige Walker het nummer liever niet hoort. Niet omdat de jongen zijn moeders stem niet waardeert, maar het nummer doet hem denken aan alle keren dat ze erop uit moest om het ten gehore te brengen. "Hij zei 'mama, ik mis je als ik dat hoor'", vertelt Idina, die ook de stem insprak van hoofdpersonage Elsa. "Ik zei 'hoe bedoel je, ik ben toch hier?'. Maar hij antwoordde 'Het doet me denken aan al die keren dat je op het podium stond en ik je miste.'"

Idina kreeg Walker met haar ex-man Taye Diggs. De twee scheidden in 2007 na een huwelijk van tien jaar. De zangeres kondigde dit weekend aan dat ze opnieuw in het huwelijksbootje stapt; vriend Aaron Lohr vroeg haar onlangs ten huwelijk. Het aanstaande echtpaar kent elkaar al langer, ze speelden in 2005 samen in de filmversie van musical Rent.