Bobby Brown wil vervolging Nick Gordon

ATLANTA - Bobby Brown zal niet rusten totdat Nick Gordon vervolgd wordt voor de dood van zijn dochter Bobbi Kristina. Dat zegt de zanger volgens The Huffington Post in een interview met tv-pastoor T.D. Jakes dat woensdag wordt uitgezonden. "Ik denk dat ik het alleen dan pas kan afsluiten."

Door ANP - 28-9-2016, 5:29 (Update 28-9-2016, 5:29)

Bobby en andere familieleden van zijn dochter klaagden Nick aan na de dood van 'Krissy' in de zomer van 2015. De aantijging was dat Nick Bobbi Kristina na een ruzie in bad heeft gelegd en haar drugs heeft gegeven. De toen 21-jarige dochter van Bobby en Whitney Houston raakte daarop buiten westen, en is tot haar dood een half jaar later niet meer bij bewustzijn geweest.

Nick kwam tot twee keer toe niet opdagen om zich te verdedigen, waardoor de beschuldigingen van de familie automatisch werden aangenomen en de vriend van Krissy officieel verantwoordelijk wordt gehouden voor haar dood. De uitspraak in de civiele rechtszaak heeft nog niet geleid tot criminele vervolging. "Ik weet dat mijn dochter zaken zijn overkomen, maar het is nu de beurt aan de openbaar aanklager", aldus Bobby in het interview.

De vader van Bobbi Kristina, wier dood treurige gelijkenissen vertoont met die van haar moeder drie jaar eerder, vertelt wel rustiger te zijn geworden door de uitspraak. "Weten dat hij juridisch verantwoordelijk is, heeft me de kalmte gegeven om nu te wachten op het OM."