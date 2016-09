Milieubewuste Jaden Smith in de prijzen

LOS ANGELES - Jaden Smith is al een tijdje op zoek naar een milieuvriendelijkere versie van het plastic waterflesje. De inspanningen van de achttienjarige zoon van Will Smith worden volgende maand beloond met een onderscheiding van de Environmental Media Association (EMA).

Door ANP - 28-9-2016, 22:09 (Update 28-9-2016, 22:09)

Jaden krijgt op 22 oktober de Male EMA Futures Award, maakte de organisatie bekend. Die is blij Jadens ‘inspirerende jonge stem op het gebied van milieuzaken en duurzaamheid’ te kunnen belonen. “Jaden is een echte activist en een rolmodel”, zei EMA-voorzitter Debbie Levin tegen People.

De jonge acteur is het brein achter JUST water, verantwoord gewonnen bronwater dat in papieren flesjes wordt geleverd. Jaden is al jaren bezig met het bedrijf, maar deed dat altijd in stilte. “We wilden het bedrijf op een natuurlijke manier laten groeien, zonder meteen de naam van de familie Smith eraan te plakken.”