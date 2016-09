Niall Horan verrast met eerste single

LONDEN - Niall Horan had donderdag een grote verrassing voor zijn fans. Zonder enige vooraankondiging plaatste de One Direction-zanger zijn eerste solosingle This Town online.

Door ANP - 29-9-2016, 19:07 (Update 29-9-2016, 19:07)

“Ik heb hard gewerkt in de studio en wilde dit nummer dat ik net heb geschreven met jullie delen”, schreef Niall op social media bij een linkje naar zijn eerste solovideoclip en -nummer. “Bedankt dat jullie er altijd zijn.”

Niall, die This Town ook beschikbaar stelde op streamingplatforms en digitale winkels, is overspoeld met positieve reacties op het nummer. “Ik ben overdonderd door al jullie geweldige reacties”, liet hij via Twitter weten.