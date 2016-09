Jennifer maakt zich zorgen om laptop dochter

ANP Jennifer maakt zich zorgen om laptop dochter

LOS ANGELES - Violet, de tienjarige dochter van Jennifer Garner en Ben Affleck, heeft sinds kort een laptop. En dat zit haar moeder niet helemaal lekker. "Ik ben een beetje in paniek", biecht Jennifer op in een interview met Today.

Door ANP - 29-9-2016, 23:38 (Update 29-9-2016, 23:38)

Violet dankt haar laptop aan haar juf. "We hadden onlangs een ouderavond en nadien vroeg ik: hebben ze een computer nodig? Onze dochter had die nog niet en was kennelijk de enige, dus ik heb een oude laptop voor haar opgezocht", vertelt Jennifer.

De 44-jarige actrice houdt haar hart vast voor de volgende stap. "Ze zit nog niet op social media, maar ik weet dat het eraan zit te komen."