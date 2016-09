Jan Smit blijft zichzelf opnieuw uitvinden

AMSTERDAM - Jan Smit blijft nieuwe uitdagingen zoeken, zeker nu hij viert dat hij twintig jaar geleden doorbrak als Jantje. “Het is belangrijk jezelf opnieuw uit te vinden”, zei hij donderdag in RTL Late Night over zijn carrière.

Door ANP - 30-9-2016, 0:01 (Update 30-9-2016, 0:01)

Na een aantal van zijn hits achter elkaar te hebben gezien, concludeerde Jan dat het ‘erg divers’ is. “Maar dat is ook belangrijk. Nieuwe uitdagingen zien te vinden, zeker na twintig jaar in het vak moet je ook een andere kant van jezelf laten zien.”

Momenteel laat Jan een andere kant van zichzelf zien met de single ‘Kom dichterbij me’, die hij opnam met Broederliefde. De Rotterdamse rapgroep bedacht spontaan een naam voor de kruisbestuiving van Jans palingsound en hun hiphop: ghettofish.

Hoewel Jan al heel wat duetten achter de rug heeft, blijven een paar artiesten op zijn verlanglijstje staan. Een daarvan is Bryan Adams, met wie Jan al eens in RTL Late Night aan tafel zat. “Ik mocht een uur naast hem zitten, maar heb het hem niet durven vragen.”