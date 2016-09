Angelina Jolie huurt 'echte Olivia Pope' in

ANP Angelina Jolie huurt 'echte Olivia Pope' in

LOS ANGELES - Angelina Jolie gaat in haar scheidingsprocedure gebruik maken van de diensten van de vrouw waarop personage Olivia Pope uit hitserie Scandal gebaseerd is.

Door ANP - 30-9-2016, 5:37 (Update 30-9-2016, 5:37)

Crisismanager Judy Smith is ingehuurd als consultant voor het juridische team van de actrice, die twee weken geleden een scheiding aanvroeg van echtgenoot Brad Pitt. "Judy heeft veel ervaring met zaken die helaas te veel aandacht krijgen van het publiek", aldus een bron van People. "Zij en haar firma weten hoe ze snel en discreet stappen kunnen zetten in dit proces."

Judy (57) werkte in de jaren 90 op de persafdeling van het Witte Huis. Ze startte daarna een bedrijf op in crisismanagement en PR, waarmee ze onder meer Monica Lewinsky bijstond in het seksschandaal rond Bill Clinton. Ze ging daarnaast aan de slag in de televisiewereld, waar ze Shonda Rhimes leerde kennen. Die creëerde na vele gesprekken met Judy de serie Scandal, over een 'fixer' die opereert in politiek Washington, gespeeld door Kerry Washington. Judy is adviseur bij de serie.