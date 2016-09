Structuur hielp Thijs Boermans op set De Held

AMSTERDAM - Nog nooit stond acteur Thijs Boermans (20) verder bij zijn rol vandaan dan in de film De Held, waarin hij een standvastige militair speelt. In de thriller, gebaseerd op het boek van Jessica Durlacher, wordt een joodse familie achtervolgd door geheimen uit hun oorlogsverleden. “Ik zou zelf nooit het leger in gaan”, grinnikt de acteur. “Ik geloof niet dat geweld ooit een oplossing kan zijn voor problemen. Maar het is juist interessant om dan als acteur in de beweegredenen van je personage te duiken.

Door ANP - 30-9-2016, 7:18 (Update 30-9-2016, 7:18)

”Voor de rol van 'US Marine' moest Thijs niet alleen fysiek hard werken. Hij las het boek meerdere malen en leefde heel gestructureerd tijdens de opnames, net als een militair. “Dat was ook voor mij als mens best goed”, legt hij uit. “Ik zat in een tussenjaar, was heel hard aan het nadenken wat ik wilde met mijn toekomst. Dan ben je toch snel geneigd om tot drie uur in bed te blijven liggen. Nu moest ik naar de sportschool of naar de set.”

De acteur kwam bovendien tijdens de voorbereidingen veel meer te weten over de Tweede Wereldoorlog; oudere acteurs als Kitty Courbois en Hans Croiset deelden hun eigen ervaringen met de jongere cast. “Ik denk dat een film als De Held het onderwerp sowieso wat dichter bij mijn generatie kan brengen. We moeten toch proberen van die periode te leren: als je kijkt naar de wereld van nu, lijken we als mensheid soms maar weinig geleerd te hebben.”

Jeugd

Thijs is de zoon van regisseurs Theu Boermans en Paula van der Oest. “Ik ben opgegroeid op sets en in theaters”, vat hij zijn jeugd samen. “Dus zo vreemd is het niet dat ik ook iets in dit vak wilde gaan doen - al was mijn grote droom altijd om profvoetballer te worden.”

Op dit moment is hij, onder leiding van zijn moeder, bezig met de opnames van het drama Kleine IJstijd, over een groep vrienden die samenkomt om een overleden vriend te begraven. “De meeste scenes heb ik met Ariane Schluter en Monic Hendrickx, die in De Held mijn moeder speelt. Het zijn twee topactrices, maar bovenal twee heel aardige mensen die je alles over dit vak mag vragen. Zo'n kans moet je vooral aangrijpen als je een broekie bent dat net komt kijken zoals ik.”

Studie economie

Inmiddels heeft de acteur zich ingeschreven op Nyenrode, waar hij de komende jaren economie studeert. De onzekerheid van een acteursbestaan beangstigt hem. Daarom wil hij naast zijn acteerambities ook een 'gewone' studie afronden. “Ik wil niets liever dan mijn hele leven aan acteren wijden. Maar ik wil ook realistisch zijn en een backup-plan paraat hebben voor als mijn ambities op niets uitlopen. Het is nooit slim om op één paard te wedden.”

De Held draait vanaf deze week in de bioscopen.